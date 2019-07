Permiten a un profesor seguir dando clases a pesar de que existen siete denuncias de abusos contra él

En el año 2017, los Mossos habían recibidoque se remontan al año 2013. Sin embargo, para la Justicia estos indicios no son lo suficientemente sólidos para adoptar medidas que afectaran a su libertad. La Policía regional, en cambio, no descarta “la aparición de nuevos casos de la misma naturaleza” y que el profesor aproveche “para continuar con actos contra menores”, tal y como ha publicado La Vanguardia.

Desde el primer momento, la Fiscalía no solo se negó a la prisión provisional, sino que rechazó apartar al profesor: “Ponderando el riesgo para la menor de la no adopción de la medida con las consecuencias personales y profesionales de su adopción para el investigado teniendo en cuenta que residen en la pequeña localidad y que se dedicaba a la docencia, me llevan a la no adopción en este momento sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción”