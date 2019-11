El profesor de gralla investigado como depredador sexual durante 20 años en Vallés

Todo empezó en el mes de febrero cuando la primera víctima se puso en contacto con la concejalía de atención a las personas del Ayuntamiento de Vallés comandada por Mercé Rodó. Su profesor de gralla la había violado nada menos que tres veces cuando tenía 15 años. Decidió denunciar porque estaba convencida de que no había sido la única y más después de ver unas pintadas con la palabra violador en la fachada casa del profesor. Si alguien ha pintado eso y no he sido yo es que no soy la única que lo ha sufrido pensó. Y más, siendo ya madre. No podía estar tranquila sabiendo que un personaje de ese calibre podía estar dando clases a otros menores.