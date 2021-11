La empresa Yves Saint Laurent Beauté y la Fundación Ana Bella han lanzado el programa 'El abuso no es amor', con el objetivo de concienciar a los jóvenes españoles sobre las relaciones abusivas. El proyecto, que forma parte de L'Oréal for the Future, el compromiso de sostenibilidad del Grupo L'Oréal, se centra en sensibilizar a los jóvenes para que puedan identificar los nueve signos principales de una relación abusiva. Para ello está prevista la formación de 23.000 jóvenes en tres años, 3.200 en 2021 en diferentes ciudades españolas.