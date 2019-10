Una campaña liderada por un robot pacífico pedirá a la ONU el fin del desarrollo de robots asesinos

Una coalición global integrada por ONGs y con un droide pacífico como mascota pedirá este lunes a los líderes internacionales de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York (Estados Unidos) que c esen el desarrollo de robots autónomos potencialmente mortales y que podrían comenzar guerras .

Los autores de la 'campaña para detener a los robots asesinos' (Campaign to Stop Killer Robots) inciden sobre las armas completamente autónomas, que no requieren de intervención humana. Estos robots "cruzan un umbral moral" al carecer de cualidades humanas como la compasión "que son necesarias para tomar decisiones éticas complejas", como han explicado en la web de la campaña.