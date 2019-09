"El prostíbulo en el nº 8", unos vecinos de Castellón cuelgan un cartel ante su desesperada situación

Pared con pared conviven con un local de alterne, pero no solo tienen que aguantar los molestos ruidos “ tenemos que aguantar trifulcas entre los clientes y las prostitutas” . También a cualquiera hora del día o de la noche, les suena el timbre de casa.

La mujer está en tratamiento por ansiedad, no hay noche que no les despierten varias veces. Llevan 5 años en la vivienda y desde que el vecino decidió convertir su casa en un prostíbulo no pueden más.