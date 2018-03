Los protestantes españoles rechazan la aporofobia e instan a denunciar las prácticas abusivas de ministros religiosos

La Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se ha desmarcado de la corriente doctrinal denominada 'Evangelio de la Prosperidad', que hace exhibicionismo de las riquezas materiales, ha asegurado el rechazo de los protestantes a la aporofobia, la fobia a las personas pobres, e insta a denunciar las prácticas abusivas de ministros religiosos.

Según avisa la FEREDE en un comunicado, el llamado 'Evangelio de la Prosperidad' es una corriente teológica que "se ha infiltrado y extendido" en algunas iglesias y movimientos evangélicos y no evangélicos alrededor del mundo pero que "no guarda relación alguna con la más amplia, histórica y extendida tradición evangélica y protestante (pentecostal y no pentecostal)".