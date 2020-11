La furia de las calles o el descontento contagioso en una sociedad cada vez más parecida a la de Joker

"A estas alturas, los términos derecha e izquierda están en gran medida devaluados y usados políticamente como arma arrojadiza. En la calle, sí vemos su expresión, y cada vez más polarizada. Con la pandemia, la protesta se ha reinventado a causa de las restricciones sanitarias, jurídicas o por la prudencia de convocantes. No existe ahora una movilización natural de una sociedad democrática en conflicto constante".

"No se habla ahora de las pensiones , de la España vaciada, del feminismo, o el cambio climático, o incluso de la independencia. Los sindicatos, por añadidura han logrado “un pacto social” con empresarios y gobierno central. Todo ello desmoviliza temporalmente a la izquierda, mientras duren las ayudas…. con un gobierno afín, o perciba la ciudadanía “que no les dejan atrás”.

La Policía no encuentra vínculos ni organización articulada entre los manifestantes de las diferentes ciudades, aunque sí apunta a Democracia Nacional, un grupo de ultraderecha , que habría organizado la protesta en Madrid. En Cataluña hablan de anarquistas italianos y de menores inmigrantes.

Cobos y Lagos, por su parte, hablan de un malestar difuso ante "la incertidumbre, de no disponer de relatos claros y definitivos tanto del funcionamiento del virus como de las respuestas políticas, económicas y sanitarias. Lo que produce una paradoja: se rechazan los saberes parciales que proporcionan en modo de prueba y error los expertos, los políticos, la sociedad civil, pero quizá porque en el fondo desean, seguramente de forma inconsciente, una forma de saber incuestionable, definitivo, sin grietas ni matices. Al cabo, podríamos entenderlo como una reacción a la crisis de la arrogancia del discurso científico y tecnocrático , que pretendía saberlo todo y disponer de respuestas para todo. La crisis del covid no solo causa un malestar económico generalizado para el que las respuestas están siendo cuando menos tibias. Las teorías de la conspiración son una forma de negar la incertidumbre: que todo responda a alguna causa identificable y segura."

Además subrayan que "sería seguramente un error reducir el malestar actual a una mera deriva de unos pocos lunáticos o de los grupúsculos radicales de siempre. Hay malestar, hay incertidumbre, hay miseria y hay miedo, y no hay, hoy por hoy, respuestas colectivas capaces de canalizarlo, ni, seguramente tampoco, una respuesta suficiente, por decidida y ambiciosa, desde el gobierno".

La falta de la unidad política requerida, al menos en apariencia, y las constantes contradicciones de las medidas tomadas, con ruedas de prensa simultáneas, los tiempos, etc. no ayudan, y de esa inquietud social, malestar y cabreo, sí son responsables 'los políticos'

" Nadie quiere confinamientos . La ciudadanía en su conjunto está demostrando colaboración y a estas alturas, cómo no, cierto cansancio y desmotivación , por no acabar de ver resultados o el final. Esa incertidumbre crea ansiedades e ira y la movilización en unos, y depresión o desmovilización en la gran mayoría. La calle , que al igual que las redes sociales, son el escenario de las minorías activas".

Un virus, que, en su inicio, "afectaba a todos" se ha vuelto más selectivo, socialmente, geográficamente, etc. La ciudadanía reclama medidas justas y claras, el "o todos o ninguno" igualitario, señala el profesor de la UNED, Adell Argilés, que ha estudiado durante años las revueltas sociales.