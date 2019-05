La prueba de esfuerzo no descarta al 100 % el riesgo de infarto en deportistas de élite, según una especialista

La directora médica de los centros Creu Blanca, la doctora Enriqueta Alomar, ha asegurado que una prueba de esfuerzo no descarta al cien por cien el riesgo de infarto , como el sufrido por Íker Casillas , dado que hay enfermedades del corazón que no producen ningún síntoma, incluso sometiéndose a un determinado esfuerzo.

Para descartar el riesgo de infarto es necesario realizar un TAC de las arterias coronarias, lugar de la anatomía por donde pasa la sangre y en la que se crean más obstrucciones. Sobre esto, la doctora Alomar ha dicho que el TAC cardíaco "es capaz de detectar las estenosis que son lo bastante pequeñas para no dar síntomas pero que son detectables con esta prueba". En las revisiones a las que se someten los deportistas, continúa, "no se llega a hacer esta prueba si no hay una sospecha evidente por parte del médico".