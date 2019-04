El Colegio de Psicólogos de Madrid muestra su rechazo a las pseudoterapias destinadas a 'curar' la homosexualidad

"Yo, como profesional, y el Colegio, como institución, estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de intervención con la finalidad de 'reorientar' la orientación sexual de una persona , ya que la homosexualidad no es ningún tipo de trastorno mental. Nos apartamos absolutamente de cualquier persona que haga esta 'terapia' psicológica, porque no lo es. El Colegio no lo avala en ningún caso", resume Hernández.

La vicesecretaria confirma que desde el Colegio "no consta" que la persona que supuestamente ofrecía estos cursos a través del Obispado "esté colegiada" y tampoco que "sea psicóloga". En cualquier caso, reitera que sus prácticas no se pueden calificar como terapia, pues es una técnica reglada "que trata malestar psicológico o patologías mentales", algo que no se corresponde con la homosexualidad. "La orientación sexual, evidentemente, no entra dentro de nuestras intervenciones. Hace muchas décadas que dejó de considerarse como un trastorno. Por lo tanto, no intervenimos", reitera al respecto.