Los pueblos buscan familias para residir en ellos a cambio de generar negocios

Los pueblos mas pequeños de España se están quedando sin habitantes, así que buscan gente para no desaparecer. Cada año van descendiendo el número de habitantes por causas como la muerte o porque nadie los visita.

Esto está pasando en pueblos como Alcudia de Monteagud , una villa almeriense. Ciento cincuenta habitantes tiene. En ella vive gente mayor que se está quedado sin farmacia. "La gente es mayor no tiene coche y los hijos están trabajando; necesitamos una farmacia ya" afirma una vecina. En Trabada, también están viviendo esta situación pero no les hace falta una farmacia sino niños para que no cierren el colegio.