Reducir la movilidad en los puentes de 2020, clave contra la segunda ola del coronavirus

La segunda ola del coronavirus no da tregua y se expande imparable por España y toda Europa. “Hay muchísima preocupación por la situación en la que estamos en nuestro país con un incremento de casos diario. Hemos dicho y reafirmamos que afrontamos semanas muy duras. No nos engañemos. Esto va a ser así. Como hemos dicho en días recientes la segunda ola en Europa y España no es una amenaza, es una realidad: está aquí”, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su última comparecencia pública en Moncloa.