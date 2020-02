El cariño devuelve la esperanza a Quaden: "Si te hacen bullying, no escuches lo que dicen"

Sollozando, llevándose las manos a la cabeza y apretando sus puños contra su cuello como queriendo salir de su piel. Es la desgarradora imagen que ha dado la vuelta al mundo : la de Quaden Bayles, un niño de 9 años que sufre acondroplasia , grabado por su propia madre en el preciso instante en que le recogía del colegio, donde acababa de sufrir un episodio de acoso escolar. Entre lágrimas, cabizbajo, desconsolado, el niño llegaba a verbalizar su dolor: “Dame un cuchillo. Me voy a matar”. “Quiero morir”. “Quiero que alguien me mate”. “Quiero morir” , repite una y otra vez, mientras su madre, que publicó el vídeo en las redes sociales, denunciaba los efectos terribles del acoso escolar: “ Esto es lo que hace el bullying . ¿Podéis educar a vuestros hijos, a vuestros familiares, vuestros amigos? ¿Os preguntáis por qué los niños se están suicidando? ”, reprocha en un mensaje que ha causado una gran conmoción y ha provocado un aluvión de respuestas en apoyo al niño.

Muestras de cariño en todo el mundo para animarle

Desde un equipo de rugby, el Indigenous All Stars, que le ha invitado a unirse a todos los jugadores en el próximo partido, pasando por famosos como Hugh Jackman o Jon Bernthal , hasta llegar al humorista Brad Williams, quien ha impulsado una campaña para llevarle a Disneyland que ya ha recaudado más de 270.000 dólares: son muchos los que se han pronunciado para apoyar a Quaden y denunciar el acoso escolar ; para ayudarle a salir del sufrimiento y que sienta que hay personas que le quieren en todos los rincones del mundo.

Porque el pequeño Quaden es tan solo eso lo que pide y lo que quiere: que la gente sea amable; que no le odien, le castiguen, le insulten y le hagan sentir que la vida es un infierno y que no merece la pena seguir en este mundo. No hay derecho a que ningún niño ni ningún ser humano se sienta así.