El pececillo de plata, también conocido como cordón de plata, lepisma de la harina, lepisma del azúcar, traza, "come santos", “cucaracha de agua” o sardineta chiripa, es una especie cosmopolita. El pececillo de plata es inocuo e inofensivo para la salud del ser humano. No pica, no transmite enfermedades, no contamina la comida... El único problema que puede traer es causar daños en libros guardados y productos textiles.