La Semana Blanca de España le debe mucho al rey emérito Juan Carlos I

Si tienes hijos en edad escolar, seguro que has oído hablar de la llamada Semana Blanca. Este evento anual, muy relacionado con el deporte (especialmente el esquí y, en general, deportes de nieve), se celebra entre finales de febrero y principios de marzo solo en determinadas comunidades autónomas y no de forma generalizada, ya que no todas las localidades se suman a la celebración. Se trata de un respiro pensado para alumnos de colegios y universidades en el que suelen organizarse excursiones a la nieve. La lógica es que los jóvenes se relacionen en un entorno natural y no académico, acompañando la cita con actividades saludables y la práctica de ejercicio.