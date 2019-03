Qué es el 'Ayuwoki' y cuál es el origen de este meme que aterroriza a la Red

Aunque todo esto suena a un cuento infantil, 'Ayuwoki' tiene su historia. Se basa en un creepypasta, una historia de terror en Internet, que se ha popularizado en los últimos tiempos. Su apariencia similar a Michael Jackson, el Rey del Pop, no es casualidad, debido a que el nombre 'Ayuwoki' se refiere a la frase 'Annie are you OK?', de la canción 'Smooth Criminal'.