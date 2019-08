Qué es el osteosarcoma, el cáncer que se ha cobrado la vida de la hija de Luis Enrique

Los síntomas son: hinchazón cerca de un hueso, dolor óseo o articular y lesión o fractura de hueso sin motivo evidente. La causa del osteosarcoma no es clara y la mayoría de los casos parecen ocurrir de manera esporádica; no obstante, hay algunos factores de riesgo como un tratamiento previo con radioterapia o algunas enfermedades hereditarias o genéticas. No obstante, tener un factor de riesgo no necesariamente significa que tendrás osteosarcoma.