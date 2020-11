Qué es el ruido blanco y cómo nos ayuda a relajarnos

Además, este tipo de sonidos han demostrado ser muy eficaces para, por ejemplo, calmar a los bebés cuando no puedan dormir o cuando no dejen de llorar, ayudándoles a tranquilizarse. Eso sí, los expertos aseguran que usar este tipo de sonidos de forma constante para tranquilizar a los más pequeños puede alterar su desarrollo auditivo y generar cierta adicción. Por eso es recomendable usar el ruido blanco como recurso para casos concretos o puntuales, y no como rutina diaria.