Qué hacer en la jornada de reflexión de las elecciones generales

Las candidatas 'naranjas', María Luisa Alonso (Congreso) e Irene de Juan (Senado) coincidirán en animar a las chicas del volley de Logroño , Minis de Arluy, por la tarde y, por la mañana, Alonso pasará este día de reflexión con la familia y amigos, "a los que he tenido un tanto descuidados por falta de tiempo durante la campaña". También aprovechará para disfrutar del Festival Concéntrico, "una de mis citas culturales favoritas de Logroño".

En el PR+, el candidato al Congreso, Víctor Grandes, pasará el sábado en su pueblo, Viniegra de Abajo. " Quiero estar tranquilo, con mi gente, haciendo lo mismo que un fin de semana cualquiera . He pensado salir a dar un paseo por el monte con mi familia y después, estaré en el bar con mis amigos tomando unas cervezas".

Además, ha continuado, "tengo intención de empezar un libro que me he comprado estos días por el Día del Libro, 'El Príncipe Moderno', de Pablo Simón. Para no desconectar del todo de la política".