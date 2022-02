Ten en cuenta que no contar con el seguro obligatorio de tu vehículo puede suponer importantes multas , que van desde los 600 hasta los más de 3.000 euros. Si trata, además, de una obligación que te protege a ti y a los tuyos, así como al resto de conductores.

En concreto, la Ley asegura que el incumplimiento de la obligación de asegurarse supondrá la prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados, y el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro.

También una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa , graduada en función de distintos factores: que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.

En cuanto a si es obligatorio asegurar patinetes eléctrico, éstos no son considerados vehículos a motor y, por tanto, no requieren ni de permiso de circulación ni de seguro obligatorio. Algo parecido ocurre en el caso de las bicicletas eléctricas (y las bicicletas en general), que no requieren seguro ni permiso de circulación alguno. Tampoco requieren seguro las sillas de ruedas eléctricas, catalogadas como material sanitario y ocupadas por peatones.