Ha estado casado tres veces con una mujer griega, otra italiana y una alemana

Triunfó por los escenarios líricos del mundo como tenor

En 2007 sufrió un brutal asalto en su residencia

Nueva bajada a los infiernos del productor musical español, José Luis Moreno (74 años). Este martes nos sorprendía su detención acusado de liderar y formar parte de una banda internacional de estafadores. La Policía ha registrado su vivienda durante horas en busca de pruebas. No es la primera vez que este popular ventrílocuo protagoniza portadas de la crónica negra. Su vida como profesional detrás de algunos espectáculos más famosos de la televisión y el teatro en España fue el eje sobre el que giró el programa de Bertín Osborne 'En tu casa o en la mía' que le entrevistó en 2016.

Nacido en Madrid en 1947, José Luis Rodríguez Moreno, es una figura muy popular en el mundo del espectáculo. Su carrera profesional incluye una faceta muy desconocida como tenor que le llevó a actuar ante la reina de Inglaterra en el Covent Garden de Londres.

Nunca ha ocultado sus orígenes. Hijo de un matrimonio afectado ambos de tuberculosis, Moreno confiesa que el haber sido producto de un embarazo no deseado le ofreció oportunidades en la vida que supo tomar.

Del Covent Garden a Monchito, Macario y Rockefeller

Su carrera lírica también fue la base para su descubrimiento del amor y del dolor que le acompaña. Confiesa que con 17 años empezó a cantar ópera y que una ruptura amorosa con una soprano pelirroja 10 años mayor le llevó a terminar con esa profesión. "Caí en una cosa que entonces se llamaba angustia vital y hoy lo llaman anorexia. Deje de cantar y, por necesidades económicas, tuve que dedicarme a la ventriloquía".

Otra de las facetas desconocidas de este empresario musical son sus matrimonios. Cuenta Moreno a Bertín que a su primera mujer la conoció durante una actuación en Mozambique. Era la hija del embajador griego y siguiendo su máxima de que no se puede decir no a una mujer que te pide matrimonio, se casó con ella con la que tuvo un hijo.

No sería su primer paso por el altar. José Luis Moreno se ha casado otras dos veces, en segundas nupcias con una italiana y, finalmente con una alemana.

Por ello no es extraño que en una confesión de carácter muy íntimo afirme que "he tenido tres familias y tres hijos. He estado casado con la belleza, lo que había bonito a mi lado era mi familia. Estoy casado con mi trabajo y conmigo, ¡No sabes la cantidad de amores que he tenido, podía poner un ‘Zara'", afirma entre risas.

En Italia, llegó a ser un fenómeno social, pero fue perdiendo auge tras estar más de una década poniéndole voz a los personajes de Monchito, Macario y Rockefeller. Fue entonces cuando tuvo claro que, aunque se retiraba de la vida como artista, empezaría delante de las cámaras como presentador de televisión y también, como director de musicales en teatros.

Su desempeño como promotor musical y de espectáculos es otra de sus facetas mas conocidas. En su currículum figuran programas que ya son historia de la televisión como 'Maravillas 10 y pico', 'La que se avecina', '¡A ver si llego!' o 'Esposados'. Sin olvidar su interpretación en la segunda entrega de la saga protagonizada por Santiago Segura, 'Torrente 2: Misión en Marbella'.

"Si no me enfrento a ellos me matan"

Pero no todo en la vida de José Luis Moreno ha sido el brillo de las bambalinas. En diciembre de 2007 seis atracadores de origen albanokosovares asaltaron su residencia la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Como relató a Bertín Osborne, en ese momento, estaba con algunos familiares y personal de servicio. Los asaltantes quisieron abrir las cajas fuertes de Moreno, pero este se negó a darles el código de apertura y se enfrentó a ellos recibiendo un golpe en la cabeza con un hacha.

Su detención este martes acusado de integrar una banda internacional de estafadores no ha sido su único problema con la Justicia.

Sus problemas con la Justicia

En 1999 el desprendimiento de una cornisa en el teatro Calderón, del que que era arrendatario, provocó la muerte de una joven. Moreno resultó condenado por un delito de faltas al alegar mediante informes el mal estado previo del edificio.

En 2016 tuvo que declarar para responder de una denuncia presentada por la asociación animalista Animal Rescue España que le acusaba de un presunto caso de maltrato animal hacia dos los perros que tenía en su residencia. El casó no fue a más ante la falta de pruebas.