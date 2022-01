¿Quién es la joven rubia de la mano de Iñaki Urdangarin en Lecturas?

Es una de las imágenes del día. De la mano, por el paseo marítimo. Es la imagen de Iñaki Urdangarin con una mujer que no es doña Cristina.El hijo Iñaki ya ha reaccionado señalando que ya ha hablado con su padre, que son cosas que pasan y que siguen siendo todos felices. "Todo bien la verdad. Estamos tranquilos, todos nos vamos a querer igual o sea que ya está", añadía, dejando entrever que la situación familiar podría cambiar próximamente. Con su madre no ha hablado. La imagen sorprende a doña Cristina en Suiza, donde reside con su hija pequeña, a 1.000 kilómetros de su marido, instalado en Vitoria desde que consiguiera el tercer grado.

A pesar de que en un primer momento se especuló con que esta chica podría tratarse de algún familiar de Iñaki o incluso de la mujer de algún amigo suyo, las imágenes no dejan lugar a dudas y el silencio del ex duque de Palma horas después de la publicación de la noticia da fuerza a la teoría de que ha sido una 'pillada' en toda regla; una infidelidad que podría acabar con sus 24 años de matrimonio con la Infanta Cristina que, por el momento, tampoco se ha pronunciado sobre esta inesperada traición del padre de sus cuatro hijos.

Pero, ¿quién es la 'amiga entrañable' de Urdangarín? Con el paso de las horas se conocen más detalles y, una vez descartado que sea ningún miembro de la extensa familia del ex duque de Palma, el Diario de Noticias de Álava acaba de resolver el misterio, desvelando su identidad. A pesar de que todavía no ha trascendido su nombre, el periódico vasco asegura que se trata de una joven vitoriana que hizo sus pinitos como modelo y que hace unos años fue Miss Álava.

Hace ya un par de años que comenzaron los rumores de ruptura entre la pareja si bien, cada vez que se ha hablado de una posible separación, un posado familiar o unas declaraciones de los abogados de los ex duques de Palma han sido suficientes para apagarlos. En 2019, durante su estancia en prisión, Iñaki comenzó una labor de voluntariado en Don Orione, centro de atención a personas con discapacidad intelectual ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En aquel momento, se habló de que el matrimonio de la infanta Cristina podría estar pasando por uno de sus peores momentos, aunque la información fue desmentida.

Cuando el ex jugador de balonmano obtuvo el tercer grado penitenciario, llamó la atención que eligiera como lugar de residencia Vitoria, ciudad en la que nunca había vivido. La razón esgrimida por el cuñado del rey Felipe VI era la de poder cuidar a su madre. La periodista Pilar Eyre reflexiona sobre ese extremo en las páginas de Lecturas y subraya los 1.000 kilómetros que separan al matrimonio con él en el País Vasco y ella en Ginebra como si nada hubiera cambiado en la situación de él.



Pablo Urdangarin, sobre las fotos de su padre: «Son cosas que pasan»

Los más avezados también se habían percatado que desde hace tiempo Iñaki no luce la alianza de casado. Tampoco pasó desapercibida la imagen de Cristina la pasada Navidad junto a su familia política. La hermana del Rey aparecía paseando junto a sus cuñadas cabizbaja y melancólica. Su hermana Elena no le acompañaba en esa ocasión, como venía haciendo durante los últimos años, quizás una señal más de que el matrimonio no estaba pasando por su mejor momento.