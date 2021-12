Quedan pocos días para el sorteo más esperado del año, el de la Lotería de Navidad , y los nervios para todos los participantes están a flor de piel. La posibilidad de que toque El Gordo aumenta con cada décimo que se compra y hay quienes no soportarían la idea de "equivocarse" de número . Y lo que es peor, que le toque a algún familiar o conocido.

Según una encuesta realizado por Lotería Castillo , en Alacuás, Valencia, uno de cada dos jugadores moriría de envidia si El Gordo le tocase a su cuñado (46%), por encima de su jefe con un 20%. También hay recelo en que le toque a su mejor amigo (16%) y, como no, a los suegros, aunque en el menor de los casos (11%).

Tampoco hay buenos deseos para nuestros líderes políticos. La rabia no entiende de opciones ni colores. Casi el 80% de los jugadores de lotería no quiere que la suerte le sonría ni a Pedro Sánchez (42%) ni Pablo Casado (36%). Santiago Abascal e Inés Arrimadas podrían tener más suerte y menos personas se molestarían por ello. Solo un 12% y un 9% de los encuestados, respectivamente, no soportaría que resultasen ganadores.