Quinta víctima mortal por golpe de calor este verano en España: un hombre fallece en Logroño

La ola de calor ha elevado las temperaturas por encima de los 40 grados en la mayor parte del país y que ha dejado récords de temperatura para un mes de junio. Once provincias aparecen hoy en alerta.

Consejos para reducir el impacto del calor en el cuerpo

El uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor pero no implican un descenso de la temperatura. Para ello puede ser necesario, en su caso, la utilización de aparatos de refrigeración. Permanecer en las habitaciones más frescas , ventiladas o acondicionadas.

Evitar las comidas calientes o pesadas . Recordar la dieta tradicional de verano basada en platos fríos, ensaladas y frutas. Usar ropa apropiada: ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la ropa sintética. Utilizar sombrero o gorra.

Qué no hacer durante una ola de calor

En cuanto a las precauciones en sus actividades cotidianas, no es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante . Si es necesario, realizar una hidratación previa al ejercicio. Las bebidas que contienen sales minerales pueden ayudar a reponer lo que se pierde con el sudor. Si se siente cansado o se marea, interrumpa su actividad y trate de ir a un lugar fresco o con sombra.

Planee las actividades a primera hora de la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas. No deje a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas. Si se encuentran a su cargo personas mayores, vigile estrechamente su situación física, animándoles a beber líquidos aunque no manifiesten sed, supervisando la aparición de algún posible síntoma de deshidratación.