Radiografía de la mujer maltratada: Por qué no denuncian y aguantan una media de ocho años de terror

Unde la delegación del Gobierno para la Violencia de Género ofrece una radiografía total de la mujer maltratada, si eso es posible, porque cada caso es una historia. Y puede contestar a esa pregunta que martiriza a amigos y familiares, y que muchas veces la opinión pública no entiende. La de esas mujeres maltratadas que aún después de una paliza le hacen la cena al marido. Las que justifican la violencia señalando alguna razón que las culpa a ellas. La mujer, según estudios recientes, aguanta mejor el dolor que los hombres.

Dependencia emocional

Algunas de las razones por las que una mujer no denuncia son totalmente humanas. En primer lugar el miedo, pero también al dependencia emocional o la pena por la pareja maltratadora. Saber que tomar una decisión puede llevarle a prisión. Son los hijos uno de los mayores impulsores de atreverse a denunciar. Pero de media pueden pasar ocho años y ocho meses. Muchas mujeres, según los estudios, también esperan a que los hijos sean más mayores para abandonar el hogar o atreverse a salir adelante sin ese marido opresor.

Un 15% reconoce que ha sufrido todo tipo de violencia

Lo hacen cuando psicológicamente no pueden más o afecta ya a los hijos

La riojanas, las que más tardan en desvelar su realidad

El miedo paraliza a la mitad de ellas

Un 36% de las mujeres entrevistadas apuntan que 'no se reconocían como víctimas' y un 32% dice que se sentía culpable y responsable de la situación; y el 29% argumenta que sentía pena por el agresor. La falta de recursos económicos y la vergüenza a contar lo sucedido son los siguientes motivos, esgrimidos por un 28% de las víctimas que han participado en el estudio.

Asimismo, se concluye que las cargas familiares están actuando como freno para salir de la relación violenta. En concreto, las mujeres con tres o más hijos tardan una media de 12 años y 2 meses ; y las que tienen dos hijos una media de 10 años y 2 meses. De hecho, el menor tiempo empleado es para el grupo de mujeres que no tienen hijos, que tardan 3 años y 5 meses en contar su caso.

Si conviven, tardan más y si están casadas también

A más estudios, menos tiempo aguantando

Por último, el desconocimiento de los recursos, del procedimiento judicial y el temor al mismo aparecen como otras de las razones que han llevado a la víctima a tardar más tiempo en denunciar. La respuesta "porque pensaba que no me podrían ayudar" representa un 15% de las razones consideradas por las mujeres participantes en el estudio, o "porque no sabía dónde dirigirme ni cómo pedir ayuda", con un 21%, o "el miedo y desconocimiento al proceso judicial" con un 19%.