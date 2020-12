La familia de Rafael Amargo, consternada: “El abuelo, de 101 años lo tiene en un pedestal, intentaremos que no se entere”

El equipo de 'AR' ha hablado directamente con Juan Bautista, del entorno íntimo de Rafael y actor de Yerma, la obra que el bailarín español y su equipo estrena este jueves. El miembro de la obra ha querido desmentir las afirmaciones de que se ha suspendido: "Nadie ha dicho que no se vaya a estrenar. El dueño del teatro no ha dicho que no se vaya a hacer la obra de teatro. Me parece muy peligroso atentar de esa manera contra el trabajo y el pan de cientos de personas que formamos parte de un elenco artístico y técnico". Y no ha querido pronunciarse directamente sobre la detención de Rafael: "Esto que lo decidan las autoridades pertinentes, sobre todo ante una cosa tan precipitada y que no sabe nadie. Yo no me voy a meter como están haciendo en hacer juicios paralelos".