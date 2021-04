Le rajan por completo la cara a un repartidor por defender a una adolescente

"Escuché a la niña llorar y decir que tenía miedo"

En declaraciones del repartidor: “No podía irme. Me acerqué, la saludé y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella respondió que todo estaba bien pero que obviamente estaba muy asustada. De todos modos, uno de los dos se me acercó y empezó a caminar a mí alrededor, insultándome y repitiendo que tenía que volver a entregar las pizzas y ocuparme de mis propios asuntos…mientras tanto escuché a la niña llorar y decir que tenía miedo y rogarles que me dejaran en paz”



En ese momento que el otro joven, de ascendencia albanesa, se acercó a Michele: “Tenía las manos en los bolsillos. Le dijo a su amigo: ‘No te preocupes, yo me encargo’. Cuando estuvo a un metro de distancia, sacó el cuchillo y de un golpe me cortó la cara. Todo fue muy rápido, ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de que estaba armado”



Los dos chicos huyeron del lugar, dejando al repartidor en un charco de sangre y la joven aterrada. La policía italiana pudo localizar más tarde al agresor, quien se encuentra detenido en la prisión de menores de Treviso.