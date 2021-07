‘El cirujano de las barbies', Ramos Corena, condenado a prisión 10 años después de la muerte de una paciente

Según la condena, ni la adviretieron sobre el riesgo de la cirugía , ni respetaron su derecho a elegir libremente a un médico , ni la hospitalizaron cuando se apreciaron señales de riesgo. Más allá, no le dieron un tratamiento adecuado tras la intervención e, incluso, se minimizaron los síntomas que sufría tras la operación. Además, la historia clínica no era fiel a la realidad.

Así, a ambos se les ha condenado a 40 meses de prisión y además no podrán ejercer como médicos durante 30 meses. Además, se les impone una multa de 30 salarios mínimos e inhabilitación durante 30 meses.

En 2018, la madre de la víctima, Luz Jiménez, dio a conocer un informe en el cual se señalaba que “según el dictamen dado por el forense Carlos Alfonso Forero Díaz, de la Universidad CES, en su análisis encontró mezcla de adheridos alinfáticos con contenidos de ácidos grasos, lo cual no se usa en la medicina ni en la cirugía plástica, pues su uso es de carácter industrial y no es permitido en la práctica médica”. “Lo que le ocasionó la muerte a mi hija no fue la cirugía, fue la aplicación de esta sustancia y la negligencia de este médico”, dijo entonces.