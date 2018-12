Una actriz egipcia será juzgada por llevar un vestido transparente acusada de "conducta inmoral"

Rania Youssef se ha disculpado públicamente a aquellas familias que puede haber ofendido al escoger un vestido con transparencias para el festival y ha asegurado que no pensó que fuera a provocar esas reacciones.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Rania Youssef se ha disculpado públicamente a aquellas familias que puede haber ofendido al escoger un vestido con transparencias para el festival y ha asegurado que no pensó que fuera a provocar esas reacciones.

"Me gustaría disculparme otra vez más, como una actriz con buena opinión entre mis fans, y me espero que todo el mundo entienda que tenía buenas intenciones y no pretendía ofender a nadie", ha explicado Youssef.