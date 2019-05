Graba por casualidad cómo un rayo impacta en la casa de sus vecinos

Una mujer de Boynton Beach capturó en un vídeo un fulgurante relámpago que impactó este domingo a pocos pasos de la ventana de su habitación. "Simplemente salté hacia atrás y me dije 'oh, Dios mío'", contó Erica Hite a los medios, después de que las imágenes se hicieran virales. Un vecino, ha explicado cómo vivió la caída del rayo. "Estaba con mi gato sobre las piernas y al caer salió y desapareció dentro de un armario. No lo volví a ver en tres horas". Florida encabeza la lista de muertes por descargas eléctricas de todo el país. Cada año caen más de 1.2 millones de rayos en el estado.