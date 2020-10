My name is Bond, James Bond.



Una pena despedir al escocés #SeanConnery; una leyenda del cine que dio vida al primer James Bond de la historia.



Para mí uno de los mejores y el más carismático.



Hoy nos tomaremos un Vodka Martini a tu salud. But shaken, not stirred! 🍸 pic.twitter.com/LDj1ZYbomn