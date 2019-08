Le rebajan la pena por negarse a someterse al control de alcoholemía porque estaba "borracho"

Ante ello, los agentes se lanzaron a su persecución , toda vez que "en un momento determinado" el vehículo fue "abandonado" por este conductor, que finalmente fue localizado fuera del Volkswagen Golf "y en los aledaños del lugar donde lo dejó aparcado". "Al presentar el acusado síntomas de ir bajo los efectos del alcohol , tales como olor a alcohol, ojos enrojecidos y manifestaciones repetitivas, (los agentes) le requirieron para practicarle la prueba de alcoholemia y drogas negándose el mismo , a pesar de ser advertido de las consecuencias de su negativa", señala la sentencia, precisando que este hombre manifestaba que él "no era el conductor" del coche en cuestión.

"El hecho nuclear de la conducción del vehículo"

No obstante, la Audiencia expone que frente al intento del acusado de "desvincularse del hecho nuclear de la conducción del vehículo respecto al que en un control de alcoholemia se intentó su interceptación, aunque sin resultado positivo al darse a la fuga su conductor, se contrapone el testimonio de algunos de los funcionarios que formaban parte del dispositivo, que por poder apercibirse en ese instante de las características físicas del conductor, lo identificaron sin género de dudas en un momento posterior como el conductor cuando fue localizado por otro funcionario en una calle próxima al lugar donde el vehículo había sido estacionado".

"No resulta creíble lo manifestado por el recurrente para justificar que no era el conductor del vehículo", zanja la Audiencia respecto al argumento del acusado de que había "perdido" las llaves del coche en una cafetería, toda vez que para el tribunal resulta "muy significativa la coincidencia de su presencia en una calle muy próxima al lugar donde había sido estacionado de forma precipitada el vehículo (de su madre), siendo especialmente significativo el reducido tiempo transcurrido entre que el vehículo no respeta el alto en el control de alcoholemia, se inicia de forma inmediata su persecución, se localiza al vehículo y se procede a la identificación" de esta persona.