Casi la mitad de la gente no repara su móvil porque lo considera muy costoso

Al 60% de la gente se la ha estropeado el móvil en los últimos cinco años, sin embargo, el 46% decidió no repararlo porque era “muy costoso y no salía a cuenta”, según una encuesta de la OCU que revela además que más de la mitad de las tablets , aspiradores y televisores averiados no se reparan. La organización de usuarios reclama un índice de reparabilidad en la etiqueta de los productos.

Según la encuesta de la OCU, al 60% de los usuarios se le estropeó el móvil en los últimos 5 años. Sin embargo, el 46% decidió no repararlo, la mayoría de las veces, porque la reparación era muy costosa y no salía a cuenta. Si el dispositivo ha cumplido los dos años y el coste supera el 30% de su precio original, los usuarios lo desechan sin más.

Cuando es imposible reparar

Más de la mitad de las tablets, aspiradores y televisores averiados no se reparan. En muchos casos, cuando un aparato se estropea no puede repararse, especialmente los móviles y aspiradoras. Para la organización de consumidores, esta situación es difícil de solucionar porque la ley de garantías solo establece la obligación de cambiarlo por un modelo nuevo o devolver el dinero en los dos primeros años desde la compra, en el caso de que no pueda repararse. Otras veces, no hay piezas de repuesto, ya que el fabricante solo tiene la obligación de facilitarlas hasta cinco años después de haber dejado de vender el producto.