Un taxista reclama 50 libras a una mujer que rompió aguas en su coche por dejarlo "hecho un desastre"

Dana había llamado a la compañía de taxis Roadrunners para que la llevara al hospital al comprobar que el parto se le adelantaba once días. "Empecé a dar a luz en el taxi y el conductor comenzó a gritarme que iba a ponerlo todo perdido", rememora la mujer. "Estaba muy estresada porque realmente no esperaba dar a luz tan pronto. Cuando llegamos al hospital, me pedía 50 libras adicionales, pero todo lo que tenía era 30, así que le di eso, y no estaba contento. Me metieron en una silla de ruedas y di a luz allí en ese momento. El taxista todavía me estaba gritando", relata Dana. "Dijo que iba a esperar afuera a que alguien le trajera algunas toallitas, incluso quería que volviera para limpiarlo", agrega.