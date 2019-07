¿Eres uno de los afectados por la huelga de Iberia en el Aeropuerto de El Prat? Todo lo que tienes que saber

Por otro lado, deberán rembolsarle el billete comprado “si no reprograman el vuelo de forma gratuita o el pasajero no desea aceptar la alternativa porque no le conviene”. Además, “si el pasajero compra un nuevo vuelo para llegar a su destino, podrá exigir a la aerolínea que pague por el nuevo vuelo contratado (que generalmente es más caro debido a que su compra se realiza con muy poca antelación), en lugar del reembolso del primer vuelo”.