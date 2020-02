A por el récord Guinness: madre e hijo corren en silla de ruedas por la esclerosis múltiple

El comienzo de todo

El amor por su madre traspasa fronteras, fue hace cuatro años, en 2016 cuando por el cumpleaños de Silvia, su hijo le regalo una carrera de 10 kilómetros que se celebró en el circuito de Montmeló. Desde entonces van sumando kilómetros y experiencias como corredores . Él no es deportista profesional pero ahora va a federarse para realizar competiciones nacionales.

Por su parte, esta gran luchadora ha explicado que, “me llena de ilusión poder hacer la maratón de Sevilla. Me da la vida poder correr, me da mucha paz ver paisajes y ciudades. Pero sobre todo me da una libertad increíble”.