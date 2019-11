Recta final del juicio contra El Chicle por el crimen de Diana Quer

La brida fue encontrada con una circunferencia de nueve milímetros. Para los forenses que declararon ayer la brida es el arma del crimen. Dicen que la joven no pudo ser asfixiada con las manos de manera accidental. Tenía roto un hueso del cuello, el hioides, que es casi imposible romper si no es con una presión brutal en la zona. Unas manos no pudieron hacer eso, una brida si y para romperlo hacen falta al menos cinco minutos de presión.