"Hay gente ahora mismo convencidísima de que si a los 35 no te has comprado un piso y tenido cuatro hijos es porque pagas Netflix y una vez te fuiste de viaje a Japón ”. Esa es la reflexión que ha realizado el tuitero Randy Meeks sobre la realidad que viven la mayoría de los jóvenes (y no tan jóvenes) en España y que se ha hecho viral generando debate, según recoge 'La Vanguardia'.

Sin embargo, esta reflexión ha enfadado a muchos usuarios de Twitter, que aseguran que muchos de ellos no quieren tener hijos. Aunque como ya ha aclarado el tuitero, no se trata de querer, sino de poder. Seguro que hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos, pero también hay muchos otros que sí y que no pueden siquiera planteárselo dadas las condicionales laborales que hay en nuestro país.