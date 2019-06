"Era un ángel", regresan las estudiantes y el cuerpo sin vida de la profesora tras el accidente de Costa de Marfil

La portavoz del Colegio Mayor Bonaigua asegura que las estudiantes se encuentran bien aunque “no se acaban de creer que no haya habido más desgracias tras lo sucedido” y están soportando el impacto con relativa serenidad. Asimismo, muestran su “dolor por la pérdida de Teresa y preocupación” por las compañeras que aún no han sido dadas de alta y por lo tanto no han podido viajar hasta España.