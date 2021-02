Reino Unido juzga al exnovio de Cristina Ortiz, acusado de matarla de 23 puñaladas tras un ataque de celos

La joven, asesinada de 23 puñaladas

"Ya no podía lidiar con su volatilidad y su embriaguez", ha expresado durante el juicio la fiscal del caso, Kerry Maylin.

La cita de Cristina se había quedado fuera de la vivienda, según la fiscal. Oyó ajetreo, pero no entró hasta que comenzaron los gritos. Allí, encontró a la joven tirada en el suelo, según él, ya sin vida, y a Ourzat con un cuchillo . Entonces, Ourzat, se volvió hacia él, cerró la puerta y siguió con su asalto contra su exnovia.

Por su parte, la fiscal le ha descrito como “un exnovio celoso que, en un ataque de rabia, la atacó frenéticamente, simplemente porque había salido con un hombre, y no con el señor Ourzat, en la noche de la matanza“.

La carta de despedida de sus padres

El presunto asesino llegó a vivir a 100 metros de la casa de los padres de Cristina Ortiz-Lozano, que devastados por su muerte se despidieron después de su fallecimiento con un comunicado que hicieron llegar a la Policía británica junto a su foto. "Te has ido demasiado pronto para unirte a tu perra Noa. No olvidaremos nunca tu vitalidad, tu alegría y tu determinación para lograr tus sueños. Tus siempre diste lo mejor de ti misma a tu familia, a tus perros, a tus sueños. La palabra imposible no figuraba en tu vocabulario. Siempre te querremos y te echaremos de menos".