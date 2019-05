Reino Unido plantea repatriar a una mujer india en coma para que sea atendida "en su país de origen"

Una decisión tachada de "cruel e insensible" por parte de la abogada de la víctima

La víctima necesita de un tratamiento vital por la enfermedad de Crohn que padece

Bhavani Esapathi, una mujer de nacionalidad india de 31 años que residía desde hace varios años en Reino Unido y que ha permanecido en coma, fue amenazada con ser deportada por el Ministerio del Interior del territorio , unadesde hace varios años en, fue amenazada con serdel territorio británico en el caso de no poder continuar financiando su tratamiento hospitalario, tal y como ha publicado el diario 'Independent'.

El organismo aseguró que el tratamiento recibido era "poco probable" que estuviera disponible para el mismo estándar en la India, esto no le permitía permanecer en el Reino Unido, y que en su defecto podía recibir "cuidados paliativos" en su país de origen si el tratamiento no era viable.

Asimismo, los abogados y diversos políticos han asegurado que las normas de inmigración del Reino Unido permitían al Gobierno "enviar a personas a su muerte al extranjero" como parte del proceso habitual.

Este planteamiento ha sido tachado de "cruel e insensible" por parte de la abogada de la víctima así como por diferentes entidades que desaprueban esta decisión. La joven entró en estado vegetativo una semana y media después de someterse a una intervención quirúrgica de gran magnitud recibió una carta en la que se le informaba que su solicitud de permiso de permanencia había sido rechazada y que podía ser expulsada de manera obligatoria e inmediata.

Carta de su pareja para evitar el traslado

Por su parte, Martin Mangler, pareja de la ciudadana india residente en el país, justificó la continuación del ingreso ya que la joven estaba "inconsciente" y el equipo médico indicaba que "su vida corría un riesgo si viajaba".

Una emotiva carta en la que el compañero de Bhavani enumeraba el conjunto de obstáculos físicos que impedían a la joven viajar hasta su lugar de origen, y las consecuencias negativas si se llevaba a cabo.

En apoyo a los inmigrantes y las personas con enfermedades crónicas, ya que ella padecía la enfermedad de Crohn desde hace un tiempo, aseguró en voz de su pareja: "Pensé que no había manera de que pudieran disputar mi solicitud. No esperaba que dijeran que incluso si los medicamentos no están disponibles, podría recibir cuidados paliativos".

"Estoy tratando de ser racional. No creo que me pusieran en un avión si realmente me vieran. Tengo tubos por todo mi cuerpo. Pero luego también leo historias sobre cómo llegan personas que no tienen tiempo para obtener representación legal ".

La joven poseía visas de estudiante y de trabajo

Bhavani Esapathi emprendió un camino hacia el territorio británico en busca de nuevas oportunidades académicas y profesionales. Sin embargo, al contraer la enfermedad de Crohn volvió a solicitar el tratamiento por razones médicas de derechos humanos. Una instancia que fue desestimada en septiembre de 2018 mientras permanecía inconsciente en el hospital, y la apelación rechazada dos meses después.

La carta de rechazo del Ministerio del Interior a la apelación de la Sra. Esapathi, emitida el 3 de diciembre, decía: "Si bien se acepta que es poco probable que los sistemas de atención de salud en el Reino Unido y en la India sean equivalentes, esto no le da derecho a permanecer aquí. "En caso de que su enfermedad se deteriore o no pueda acceder al tratamiento, no ha demostrado una falta de atención paliativa o apoyo familiar disponible en la India", aseguraba el comunicado.