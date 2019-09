El Gobierno de Reino Unido podría considerar la legalización de todas las drogas, incluida la cocaína o la heroína, si fuera recomendado por encargo real. La parlamentaria Diane Abbott aseguró a 'The Sunday Times' que "no hay nada más importante que preservar la vida de nuestros ciudadanos".

En junio, Helen Clark, ex primer ministro de Nueva Zelanda y comisionado de la Comisión Global de Clasificación de Políticas de Drogas de Sustancias Psicoactivas, señaló que el enfoque del cannabis y la heroína en todo el mundo mostró una respuesta irracional al problema del uso de drogas .

Al escribir en 'The Independent' a principios de este año señaló: "Todos los medicamentos legalmente disponibles tienen riesgos y efectos secundarios que los médicos, las autoridades y, en última instancia, las sociedades han considerado aceptables en equilibrio con sus beneficios terapéuticos. Necesitamos pesarlos de manera diferente para usos no médicos, pero el nivel aceptable ciertamente no es cero; de lo contrario, el alcohol, el tabaco y la cafeína habrían sido prohibidos hace mucho tiempo".