El relato de un joven de Barcelona contagiado por coronavirus: "Tenía síntomas de una gripe estacional"

“Me hicieron las pruebas pertinentes y el 28 de febrero a primera hora me confirmaban que la prueba había salido positiva. Soy el segundo caso confirmado de Covid-19 en Cataluña. Al principio estaba muy asustado, porque no sabía que iba a pasar. Después de recibir toda la información me quedé más tranquilo. Hemos seguido todos los protocolos y me encuentro en observación. Quiero deciros que estoy bien, estable. Poco a poco espero ir mejorando. Me gustaría que, como sociedad, nos informemos solo de fuentes oficiales y que no cunda el pánico”, añade el comunicado del joven, difundido a través de las redes sociales.