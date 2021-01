El reloj del Banco de España, congelado por culpa de la borrasca Filomena

La nevada y la bajada drástica de temperaturas produjeron una congelación de los engranajes de las agujas y estas dejaron de moverse. El relojero no pudo acceder al Banco hasta el martes por los problemas de movilidad a causa de la nevada. Así que hasta ayer el reloj ha estado parado por primera vez en más de un siglo. No obstante, no ha sido necesaria la reparación, ya que al derretirse el hielo las agujas han empezado de nuevo a funcionar.