Los repatriados de Wuhan dan negativo en las pruebas del coronavirus

Llaman a no discriminar a la población china

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han solicitado la ciudadanía, tras la reunión del pleno monográfico sobre el nuevo coronavirus del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), no discriminar a la población china que se encuentra en España porque se está "combatiendo un virus y no un grupo de personas" , por lo que han llamado a la calma.



A esta decisión han llegado tras detectar casos de discriminación contra ciudadanos chinos por 'miedo' a que puedan contagiar el coronavirus. "Estamos combatiendo un virus, no un grupo de ciudadanos ni personas del país. Queremos realizar un llamamiento de este tipo de actitudes no tienen ningún apoyo científico. Los riesgos están asociados a la exposición del virus, no a las características personales ", ha avisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la salida de la reunión.