El Chicle ante el Tribunal que acoge la apelación a su condena por el asesinato de Diana Quer: "La UCO miente"

La pandemia del coronavirus ha retrasado la vista de apelación de El Chicle, el asesino de Diana Quer, condenado, a prisión permanente revisable. Hoy su abogada ha pedido la repetición de un juicio que considera "imparcial" porque los forenses "manipularon pruebas" y "faltaron a la verdad". A su juicio no se probaron los hechos por los que se condenó a su defendido y acusa tanto los investigadores, como los médicos forenses y el tribunal de falta de imparcialidad. La Fiscalía y la acusación particular piden que se desestime el recurso. En su turno de palabra, El Chicle ha dicho que la UCO y los feriantes mienten y que él no limpió su coche.