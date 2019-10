La reproducción de un vídeo sexual en la pantalla de un bar cerrado en Alicante causa estupor entre los vecinos

Sin embargo, no han podido evitar que muchos de los pequeños vean las imágenes , ya que los hechos se han producido a la hora a la que abrían los centros escolares, una madre contaba hoy “claro, los niños imagínate…”.

El dueño del local no sale de su asombro “alguien se ha pasado tres pueblos aquí”, añadiendo que ha sido “un chiste que no es muy gracioso”. Todo apunta a que alguien desde el exterior con un mando compatible o con un teléfono móvil encendió la televisión y comenzó a reproducir los videos, ya que según el dueño del local, él mismo apagó la tele pero no desconectó la fuente de alimentación.