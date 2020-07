Los requisitos necesarios para empadronarte en un municipio y optar a ayudas

¿Qué es el Padrón Municipal?

En este sentido, el empadronamiento es un trámite obligatorio que permite acceder a determinados servicios públicos, como la asistencia sanitaria o la escolarización, además de a determinados programas dirigidos a mejorar la convivencia en el municipio. No solo es útil para acceder a los servicios señalados, sino que constituye uno de los documentos de prueba principales a la hora de demostrar el tiempo de permanencia en el Estado español.

¿Cuáles son los requisitos del empadronamiento?

Aunque tendamos a no darle importancia a este trámite, lo cierto es que constar empadronado en el lugar correcto es clave para la realización de otros muchos trámites, como expedir o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte, renovar el carné de conducir o matricular un vehículo , solicitar una plaza escolar, acceder a una ayuda por desempleo, justificar la residencia, percibir ayudas públicas... Es posible que se te solicite el llamado Certificado de empadronamiento en casos menos frecuentes, como a solicitud de juzgados o tribunales, Registro Civil y demás registros oficiales.

Por último, es importante el hecho de que, en el caso de las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente, deberán renovar el empadronamiento cada 2 años. Además, para los casos en los que haya un periodo de tiempo en los que no se pueda acreditar la residencia con el padrón, el Reglamento de Extranjería recoge que será valida “cualquier prueba admisible en Derecho”: tarjetas de transporte mensuales o trimestrales (que te exigen identificación), una compra y uso de móvil, facturas, etc. En esos casos, se puede complementar con otro tipo de pruebas.