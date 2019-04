No tomar medicamentos con paracetamol y otros consejos desconocidos para aliviar la resaca

No a todas las personas les afecta de igual manera la temida resaca, todo depende del peso, de la edad (a medida que tenemos más años somos menos resistentes a los efectos del alcohol), el sexo (al parecer las mujeres son más sensibles a sus efectos) y, como no, de cada individuo. Por eso, ofrecemos siete consejos desconocidos para aliviar la resaca :

2. Dale a tu cuerpo y mente un descanso: Descansa siempre que te sea posible; la resaca suele desaparecer al cabo de 24 horas. Además, aunque al día siguiente de haber consumido una importante cantidad de alcohol no te sientas mal, piensa que los efectos de esta sustancia pueden disminuir tu capacidad de atención y concentración , por lo que podrías sufrir un accidente de tráfico, por ejemplo. Por lo tanto, duerme todo lo que necesites, así permitirás que el organismo termine de recuperarse de los excesos.

3. No consumir comidas con grasa: La dieta en días de resaca no debe incluir grasas, y se deben evitar excesos para que el hígado y la vesícula no tengan que trabajar mucho. A la hora de cocinar los alimentos, además, se optará por hervirlos, cocerlos al vapor, o prepararlos a la plancha.