Rescatan a una persona que llevaba desaparecida 11 horas en la localidad albaceteña de Fábricas de Riópar

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Albacete, que gestiona el teléfono 062, recibió la llamada telefónica del servicio de emergencias 112, informando de que una persona había salido a pasear de su residencia veraniega y transcurridas varias horas no había regresado a la misma no pudiendo contactar con ella al no haberse llevado consigo su teléfono móvil, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.