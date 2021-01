Sobrecogedor rescate para evitar que un hombre se quite la vida saltando al vacío en Navarra

Frustraron in extremis su intento de quitarse la vida

Durante unos instantes fatídicos, todo el mundo temía lo que finalmente acabó pasando: el hombre cayó al vacío. Sin embargo, salvó la vida gracias a la providencial asistencia de los efectivos desplazados a la zona. Los agentes actuaron in extremis cuando el negociador vio que el hombre no iba a desistir. Uno de ellos tuvo los reflejos de empujarle cuando caía para que aterrizara sobre la colchoneta con la que desde abajo intentaban evitar un fatal desenlace. Intentó “empujarlo de alguna manera para que cayera y se asegurara de que caía en el colchón, puesto que había una zona en que no había colchón”, tal como explica Santamaría.